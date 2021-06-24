Энди Маррей сыграет на Олимпиаде в Токио

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей вошёл в состав сборной Великобритании на летние Олимпийские игры в Токио, сообщает Sky Sports. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» выиграл золото на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

«Олимпиада очень много значит для меня. Принять участие в четвёртых Играх — это огромная честь. Я во второй раз буду защищать титул олимпийского чемпиона, с нетерпением жду этого», — сказал Маррей.

В состав сборной Великобритании по теннису на Олимпиаду в Токио вошли: мужской одиночный разряд — Даниэль Эванс, Энди Маррей; женский одиночный разряд — Йоханна Конта, Хитер Уотсон; мужской парный разряд — Даниэль Эванс/Нил Скупски и Джо Солсбери/Энди Маррей; женский парный разряд — Йоханна Конта/Хитер Уотсон.



Состав на микст пока не определён. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.