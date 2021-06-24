Александр Бублик проиграл в четвертьфинале турнира в Истбурне

Представитель Казахстана Александр Бублик, посеянный на турнире в Истбурне (Великобритания) под восьмым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Италии Лоренцо Сонего (3) со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Александр 8 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Лоренцо 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 547 265 Сонего поспорит с победителем поединка Макс Пёрселл (Австралия, LL) — Андреас Сеппи (Италия, LL).

Действующим чемпионом турнира является Тейлор Фритц (США), который в 2019 году обыграл соотечественника Сэма Куэрри в финальном матче. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.