Россиянка Дьяченко сыграет с украинкой Калининой в финале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в финал квалификации Уимблдона. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу Польши Катажину Каву со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Виталия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в основную сетку Уимблдона Дьяченко поспорит с украинкой Ангелиной Калининой, которая победила россиянку Анастасию Гасанову со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Россиянка Варвара Флинк уступила хорватке Ане Конюх со счётом 0:6, 7:5, 3:6.
В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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