Оправданная по делу о допинге украинка Даяна Ястремская вернётся в тур в июле

37-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская может вернуться в тур в июле. Ястремская, которой ранее вынесли оправдательный приговор по допинговому делу, заявилась на грунтовый турнир категории WTA-500 в Гамбурге (Германия). Об этом сообщает «Большой теннис Украины».
Турнир в Гамбурге пройдёт на второй неделе Уимблдона, с 5 по 11 июля. Вторая ракетка Украины Ястремская не попала в заявку Уимблдона из-за временного отстранения международной теннисной федерации (ITF).
Напомним, Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. 22 июня независимый трибунал ITF полностью оправдал украинку.
В последний раз, 9 ноября 2020 года, Ястремская выходила на корт на соревнованиях в Линце (Австрия).
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