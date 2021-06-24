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Даниил Медведев назвал «забавным» четвертьфинальный матч с Каспером Руудом на Мальорке

Даниил Медведев назвал «забавным» четвертьфинальный матч с Каспером Руудом на Мальорке
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира ATP-250 на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл пятого сеяного Каспера Рууда из Норвегии со счётом 7:5, 6:1.

«По моим ощущениям этот матч получился забавным. Может быть, я не показал высокий уровень игры, несмотря на это, рад победе и тому, что вышел в полуфинал. С нетерпением жду завтрашнего дня.

Не думаю, что трава – лучшая поверхность Рууда, но первый сет он провёл на высшем уровне, я даже не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Но как только он начала подавать чуть хуже и совершать некоторые ошибки, я постарался воспользоваться этим и закончить игру как можно быстрее. Также мне было важно выиграть первый сет, не довести его до тай-брейка, это придало мне уверенности», — приводит слова Медведева сайт ATP.

За право выйти в финал соревнований Медведев сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4).

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