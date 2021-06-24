Илья Ивашко выбыл с турнира в Истбурне

Белорусский теннисист Илья Ивашко выбыл с турнира в Истбурне, проиграв в четвертьфинале турнира корейцу Квону Сон У с общим счётом 4:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. За всю игру белорусский спортсмен исполнил 14 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Его соперник из Южной Кореи за всё противостояние 1 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

Ивашко занимает 87-е место в рейтинге ATP, корейский спортсмен расположился на 77-й позиции чарта.

Ивашко в 2017 году выиграл «челленджер» в Узбекистане. В финале он обыграл серба Николу Милоевича со счётом 6:4, 6:3.

В полуфинале турнира Квон Сон У встретится с победителем пары Вашек Поспишил (Канада) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).