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Анна Калинская пробилась в основную сетку Уимблдона

Анна Калинская пробилась в основную сетку Уимблдона
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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации она в трёх сетах одолела австралийку Присциллу Хон со счётом 7:5, 1:6, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Калинская 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Хон сделала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.

Соперница Калинской в первом круге Уимблдона определится позднее. 22-летняя россиянка является 111-й ракеткой мира, её лучший результат — 96 место.

Основные соревнования на Уимблдоне стартуют 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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