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Джокович опубликовал трогательный пост в связи с завершением карьеры Троицки

Джокович опубликовал трогательный пост в связи с завершением карьеры Троицки
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал в «Инстаграме» пост в честь соотечественника Виктора Троицки, который официально завершил карьеру.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

«Мой друг, мой товарищ! Ты был очень важной частью моего личностного роста и развития в теннисе. Спасибо, братишка! Вместе мы подняли самый значимый командный трофей для нашей страны, вместе мы праздновали победы и скорбели о тяжёлых поражениях. Мы оба открыли новую главу в жизни, стали родителями. Это конец фантастической теннисной карьеры, но я с нетерпением жду, когда ты поделишься с другими драгоценной мудростью, накопленной за время капитанства в нашей сборной. Не сомневаюсь, ты вдохновишь на победы новых чемпионов. Спасибо за всё!» — написал Джокович.

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