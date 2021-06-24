Джокович не сыграет свой первый парный финал за 10 лет

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за последние 10 лет не сыграет в парном финале. Серб не примет участие в заключительном матче турнира в Мальорке.
Причиной того, что сербский теннисит не сыграет в финале, стала травма его партнёра Карлоса Гомеса-Эрреры.
В полуфинале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши, посеянных под третьим номером, со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель «карьерного Большого шлема» в одиночном разряде. Первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP.
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