Аслан Карацев провёл совместную тренировку с Роджером Федерером на Уимблдоне
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Российский теннисист Аслан Карацев провёл совместную тренировку с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером на Уимблдоне. Федерер восемь раз в карьере становился чемпионом Уимблдона.
За последний месяц третья ракетка России Карацев потренировался со всеми представителями «Большой тройки» (Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль), при этом с Федерером – дважды.
Основной турнир Уимблдона стартует 28 июня, его действующим победителем является серб Новак Джокович. Финальный день соревнований намечен на 11 июля. В основную сетку попало четверо россиян – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (26). Жеребьёвка турнира запланирована на завтра, 25 июня, в 12:00 по мск.
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