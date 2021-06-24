Аслан Карацев провёл совместную тренировку с Роджером Федерером на Уимблдоне

Российский теннисист Аслан Карацев провёл совместную тренировку с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером на Уимблдоне. Федерер восемь раз в карьере становился чемпионом Уимблдона.

За последний месяц третья ракетка России Карацев потренировался со всеми представителями «Большой тройки» (Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль), при этом с Федерером – дважды.

Основной турнир Уимблдона стартует 28 июня, его действующим победителем является серб Новак Джокович. Финальный день соревнований намечен на 11 июля. В основную сетку попало четверо россиян – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (26). Жеребьёвка турнира запланирована на завтра, 25 июня, в 12:00 по мск.