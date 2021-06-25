Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Карреньо-Буста в полуфинале на Мальорке

Сегодня, 25 июня, состоится полуфинальный матч турнира ATP-250 на Мальорке, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (4). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в 17:00 мск.



По личным встречам впереди россиянин — 2-1. Для Медведева это третий в карьере полуфинал на травяном покрытии на уровне ATP.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Карреньо-Буста в полуфинале турнира на Мальорке



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с французом Адрианом Маннарино.



Турнир на Мальорке завершится 26 июня. Призовой фонд соревнований составляет € 720 тыс.