Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Карреньо-Буста в полуфинале на Мальорке

Сегодня, 25 июня, состоится полуфинальный матч турнира ATP-250 на Мальорке, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (4). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в 17:00 мск.
По личным встречам впереди россиянин — 2-1. Для Медведева это третий в карьере полуфинал на травяном покрытии на уровне ATP.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Карреньо-Буста в полуфинале турнира на Мальорке
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с французом Адрианом Маннарино.
Турнир на Мальорке завершится 26 июня. Призовой фонд соревнований составляет € 720 тыс.
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