Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал на Мальорке. В ATP отреагировали
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:1.
Даниил по-английски написал Let's go, а затем по-русски добавил «Вперёд».
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева
В ATP отреагировали на пост россиянина. В комментарии пресс-служба ATP-тура написала: «Прекрасная победа».
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 720 тыс. Медведев поспорит с четвёртым сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Для Даниила это будет третий в карьере полуфинал на травяном покрытии на уровне ATP.
Турнир на Мальорке завершится завтра, 26 июня.
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