Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал на Мальорке. В ATP отреагировали

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:1.

Даниил по-английски написал Let's go, а затем по-русски добавил «Вперёд».

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева

В ATP отреагировали на пост россиянина. В комментарии пресс-служба ATP-тура написала: «Прекрасная победа».

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 720 тыс. Медведев поспорит с четвёртым сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Для Даниила это будет третий в карьере полуфинал на травяном покрытии на уровне ATP.

Турнир на Мальорке завершится завтра, 26 июня.