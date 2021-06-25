Остапенко — о победе над Касаткиной: в третьем сете я нашла свою игру

Представительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:2 в пользу Остапенко и продлилась 1 час 46 минут.



«Главное, наверное, я играла более агрессивно и старалась оказать на Касаткину как можно большее давление. Во втором сете я очень упорно боролась за победу. Я думаю, что в третьем сете уже нашла свою игру и действовала намного лучше. Я всегда с радостью жду травяного сезона, но когда он начинается, мне становится очень грустно, потому что он очень короткий. Мне бы хотелось, чтобы он был длиннее, потому что я люблю играть на траве», — приводит слова Остапенко WTA.

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