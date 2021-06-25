Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Истбурне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Рыбакина оказалась сильнее латышской теннисистки Анастасии Севастовой с общим счётом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

«Это было очень непросто. Севастова тоже хорошо играла, мы боролись за каждое очко, так что это было действительно сложно. Я не думала о счёте, когда столкнулась с парой матчболов. Просто фокусировалась на одном очке за другим, и это сработало», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В полуфинале Рыбакина встретится с другой латышкой — Еленой Остапенко, обыгравшей россиянку Дарью Касаткину в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2. Рыбакина занимает 21-е место в рейтинге WTA.