Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира в Истбурне
Поделиться
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Рыбакина оказалась сильнее латышской теннисистки Анастасии Севастовой с общим счётом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
«Это было очень непросто. Севастова тоже хорошо играла, мы боролись за каждое очко, так что это было действительно сложно. Я не думала о счёте, когда столкнулась с парой матчболов. Просто фокусировалась на одном очке за другим, и это сработало», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
В полуфинале Рыбакина встретится с другой латышкой — Еленой Остапенко, обыгравшей россиянку Дарью Касаткину в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2. Рыбакина занимает 21-е место в рейтинге WTA.
Новость по темеЕлена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Истбурне
Комментарии
- 25 июня 2021
-
11:48
-
11:33
-
11:14
-
10:51
-
09:14
-
00:52
- 24 июня 2021
-
23:44
-
22:58
-
22:06
-
21:24
-
21:24
-
21:16
-
20:33
-
20:16
-
20:05
-
19:35
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
18:12
-
17:11
-
16:37
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:07
-
13:01
-
12:41
-
11:21
-
10:23
-
09:21
-
08:34
-
00:54
-
00:08
- 23 июня 2021
-
23:04
Партнерский контент