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Симона Халеп снялась с Уимблдона

Симона Халеп снялась с Уимблдона
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Румынская теннисистка Симона Халеп, действующая чемпионка Уимблдона, снялась с турнира.

«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травма икры», — написала Халеп в своём "инстаграме".

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