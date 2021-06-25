Симона Халеп снялась с Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, действующая чемпионка Уимблдона, снялась с турнира.

«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травма икры», — написала Халеп в своём "инстаграме".