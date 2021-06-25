Чжан Чжичжэнь стал первым китайцем, который сыграет в основной сетке Уимблдона

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь стал первым китайцем, вышедшим в основную сетку Уимблдона (Лондон, Великобритания) в Открытой эре. 24-летний теннисист в финалеквалификации победил аргентинца Франсиско Черундоло со счётом 6:0, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6). При этом Чжан не проиграл ни одного сета в своих первых двух квалификационных матчах.

Это была четвёртая попытка Чжичжэня пробиться на турнир «Большого шлема». В своих первых трёх попытках он не проходил дальше второго раунда квалификации.

Чжан, занимающий 178-ю строчку в мировом рейтинге, станет четвёртым китайцем, который примет участие в Мейджоре в одиночном разряде в Открытую эру. У Ди трижды сделал это на Открытом чемпионате Австралии (2013, 2014 и 2016), Чжан Цзе также дважды играл в Мельбурне (2014 и 2015), а Ли Чжэ участвовал в Открытом чемпионате Австралии 2019 года.

Новость по теме Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев узнали соперников на Уимблдоне