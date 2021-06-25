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Ник Кирьос: со свободой проявления характера игроков на корте теннис будет развиваться

Ник Кирьос: со свободой проявления характера игроков на корте теннис будет развиваться
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на слова американца Тэйлора Фрица о том, что игроки должны иметь возможность выплёскивать эмоции на корте, например, ломать ракетки, не беспокоясь о штрафе.

«Ха-ха, да, я тоже немного выиграю от этого. Но я согласен, это развлечение. Теннис может сохранять своё изначальное качество, но с изюминкой проявления характера игроками. Только так спорт будет развиваться», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Ник Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP, чемпион одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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