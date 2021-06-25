Россиянка Дьяченко победила украинку Калинину и вышла в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в основную сетку Уимблдона (Лондон, Великобритания). В финале квалификации она оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой.



Для победы Дьяченко потребовались два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.



Дьяченко выполнила два эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. Её соперница Калинина ни разу не подала навылет, сделала семь двойных ошибок и использовала 4 из 11 брейк-пойнтов.



Основные соревнования на Уимблдоне стартуют 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 10 июля. Действующей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии, снявшаяся с нынешнего розыгрыша.

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