Даниил Медведев вышел в финал турнира на Мальорке, обыграв Пабло Карреньо-Бусту

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания). В полуфинале Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Медведев десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу россиянина.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста на турнире на Мальорке.

После успешного выступления на «Ролан Гаррос» (выход в четвертьфинал) Медведев проиграл первый же матч на траве (на турнире в Галле), а уже на следующих соревнованиях вышел в финал.

Соперником Даниила станет победитель матча между американцем Сэмом Куэрри и французом Адрианом Маннарино.