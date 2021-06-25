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Остапенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Истбурне

Остапенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Истбурне
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют за титул турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Контавейт вышла в финал на отказе итальянки Камилы Джорджи (Q), которая досрочно завершила матч в первом сете при счёте 5:4 в пользу эстонки.

Обладательница уайлд-кард Остапенко в полуфинале нанесла поражение представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Остапенко трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Рыбакина подала шесть эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Истбурне составляет $ 565 530.

Истбурн (ж). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 16:30 МСК
Камила Джорджи
75
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
4 		   
5 		   
         
Анетт Контавейт
27
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Истбурн (ж). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 17:40 МСК
Елена Остапенко
43
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Елена Рыбакина
21
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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