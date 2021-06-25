Остапенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Истбурне

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют за титул турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Контавейт вышла в финал на отказе итальянки Камилы Джорджи (Q), которая досрочно завершила матч в первом сете при счёте 5:4 в пользу эстонки.

Обладательница уайлд-кард Остапенко в полуфинале нанесла поражение представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Остапенко трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Рыбакина подала шесть эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Истбурне составляет $ 565 530.