Остапенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Истбурне
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют за титул турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
Контавейт вышла в финал на отказе итальянки Камилы Джорджи (Q), которая досрочно завершила матч в первом сете при счёте 5:4 в пользу эстонки.
Обладательница уайлд-кард Остапенко в полуфинале нанесла поражение представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Остапенко трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Рыбакина подала шесть эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Призовой фонд турнира в Истбурне составляет $ 565 530.
Истбурн (ж). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 16:30 МСК
75
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 0
Rt
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Анетт Контавейт
А. Контавейт
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