Финал турнира на Мальорке станет для Даниила Медведева первым в карьере на траве

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира АТР на траве. Ранее его главными достижениями на этом покрытии были полуфиналы соревнований в Истбурне в 2017 году и Лондоне в 2019-м. На Уимблдоне Даниил пока ни разу не дошёл до четвёртого круга.
В полуфинале турнира на Мальорке (Испания) Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Теперь в коллекции у Даниила есть решающие матчи на турнирах ATP на всех покрытиях.
Соперником Даниила станет победитель матча между американцем Сэмом Куэрри и французом Адрианом Маннарино. По личным встречам Даниил ведёт 1-0 у Куэрри (при этом он победил именно на траве), а Маннарино взял у Медведева три матча из четырёх, в том числе два на траве.
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