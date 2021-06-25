Сонего и де Минор сыграют за титул турнира в Истбурне

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего и австралиец Алекс де Минор вышли в финал турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале второй сеяный де Минор нанёс поражение лаки лузеру из Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Де Минор трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал два эйса, дважды ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

В другом полуфинале третья ракетка турнира Сонего обыграл лаки лузера из Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Отметим, что соперники реализовали все брейк-пойнты. Сонего взял четыре подачи соперника, а Пёрселл — одну.