Сонего и де Минор сыграют за титул турнира в Истбурне
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего и австралиец Алекс де Минор вышли в финал турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).
В полуфинале второй сеяный де Минор нанёс поражение лаки лузеру из Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Де Минор трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал два эйса, дважды ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.
В другом полуфинале третья ракетка турнира Сонего обыграл лаки лузера из Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Отметим, что соперники реализовали все брейк-пойнты. Сонего взял четыре подачи соперника, а Пёрселл — одну.
Истбурн (м). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 18:20 МСК
77
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 2
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|2
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18
Алекс де Минор
А. де Минор
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