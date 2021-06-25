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Сонего и де Минор сыграют за титул турнира в Истбурне

Сонего и де Минор сыграют за титул турнира в Истбурне
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего и австралиец Алекс де Минор вышли в финал турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале второй сеяный де Минор нанёс поражение лаки лузеру из Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Де Минор трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал два эйса, дважды ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

В другом полуфинале третья ракетка турнира Сонего обыграл лаки лузера из Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Отметим, что соперники реализовали все брейк-пойнты. Сонего взял четыре подачи соперника, а Пёрселл — одну.

Истбурн (м). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 18:20 МСК
Квон Сон У
77
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2  
6 		7 7  
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Истбурн (м). 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 16:25 МСК
Макс Пёрселл
283
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		3 6
         
Лоренцо Сонего
27
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Комментарии
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