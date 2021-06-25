18 эйсов помогли Куэрри стать соперником Медведева в финале турнира на Мальорке

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в финал турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания). В полуфинале Куэрри нанёс поражение французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Куэрри 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Маннарино подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
В финале турнира на Мальорке Куэрри сыграет с первым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, для которого это будет первый в карьере финал на траве. Решающий матч в одиночном разряде между Медведевым и Куэрри начнётся завтра, 26 июня, в 17:00 мск. По личным встречам Даниил ведёт 1-0 у Куэрри (при этом россиянин победил именно на траве).
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