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18 эйсов помогли Куэрри стать соперником Медведева в финале турнира на Мальорке

18 эйсов помогли Куэрри стать соперником Медведева в финале турнира на Мальорке
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Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в финал турнира категории ATP-250, который проходит на Мальорке (Испания). В полуфинале Куэрри нанёс поражение французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Куэрри 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Маннарино подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

В финале турнира на Мальорке Куэрри сыграет с первым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, для которого это будет первый в карьере финал на траве. Решающий матч в одиночном разряде между Медведевым и Куэрри начнётся завтра, 26 июня, в 17:00 мск. По личным встречам Даниил ведёт 1-0 у Куэрри (при этом россиянин победил именно на траве).

Мальорка. 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 19:40 МСК
Сэм Куэрри
60
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Адриан Маннарино
42
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Даниил Медведев — в финале Мальорки! Кто сказал, что трава — это не его? Даниил Медведев — в финале Мальорки! Кто сказал, что трава — это не его?
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