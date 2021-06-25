Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синякова и Кербер сыграют за титул на турнире в Бад-Хомбурге

Синякова и Кербер сыграют за титул на турнире в Бад-Хомбурге
Комментарии

В финале турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) встретятся представительница Чехии Катержина Синякова и немка Анжелика Кербер.

В полуфинале Синякова нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Соперницы на двоих не подали ни одного эйса и допустили пять двойных ошибок. Синякова реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов, а Соррибес-Тормо взяла одну подачу соперницы.

В другом полуфинале Кербер обыграла чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Кербер дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Квитова подала 9 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 15:10 МСК
Катержина Синякова
76
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Сара Соррибес-Тормо
54
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Бад-Хомбург. 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 19:05 МСК
Петра Квитова
12
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 3
3 		6 7 7
         
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021