Синякова и Кербер сыграют за титул на турнире в Бад-Хомбурге

В финале турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) встретятся представительница Чехии Катержина Синякова и немка Анжелика Кербер.

В полуфинале Синякова нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Соперницы на двоих не подали ни одного эйса и допустили пять двойных ошибок. Синякова реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов, а Соррибес-Тормо взяла одну подачу соперницы.

В другом полуфинале Кербер обыграла чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Кербер дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Квитова подала 9 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.