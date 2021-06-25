Синякова и Кербер сыграют за титул на турнире в Бад-Хомбурге
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В финале турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) встретятся представительница Чехии Катержина Синякова и немка Анжелика Кербер.
В полуфинале Синякова нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Соперницы на двоих не подали ни одного эйса и допустили пять двойных ошибок. Синякова реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов, а Соррибес-Тормо взяла одну подачу соперницы.
В другом полуфинале Кербер обыграла чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Кербер дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Квитова подала 9 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
Бад-Хомбург. 1/2 финала
25 июня 2021, пятница. 15:10 МСК
76
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
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Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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