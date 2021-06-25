Медведев совершил невероятный камбэк и впервые вышел в финал турнира на траве. Видео

Даниил Медведев совершил потрясающий камбэк и пробился в финал турнира ATP-250 на Мальорке, обыграв в полуфинале испанца Пабло Карреньо-Бусту.
Уже в самом дебюте Даниил получил два брейк-пойнта, но не реализовал их, а затем отдал подачу. Тактика игры на контратаках до поры до времени не приносила результат, хотя отдельные хорошие розыгрыши Даниил выигрывал.
Первый сет остался за Карреньо-Бустой — 6:3, но во втором игра круто поменялась. Россиянин резко прибавил в активности и на подаче, кроме того, куда острее и глубже летели мячи с приёма. В первую очередь отметим, что Медведев стал ближе принимать и встречать мяч в высокой точке, а не в двух метрах за задней линией. Одного брейка оказалось достаточно для перевода матча в третий сет — 6:3.
По тому же сценарию Даниил начал и решающий отрезок, сразу поведя 3:0, только теперь уже с двойным брейком. Медведев только наращивал преимущество и в концовке играл уже легко и свободно. Волевая победа со счётом 3:6, 6:3, 6:2 позволила россиянину впервые выйти в финал на траве.
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