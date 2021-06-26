Выручка за первую часть аукциона с вещами Федерера составила 1,3 млн фунтов стерлингов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер эмоционально отреагировал на сумму, которая была выручена после первой части организованного им благотворительного аукциона.

«Потрясён, что смог собрать более 1,3 млн фунтов стерлингов для фонда. Пожалуйста, продолжайте поддерживать, участвуя в онлайн-аукционе», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».

23 июня на аукционе Christies «Коллекция Роджера Федерера» была продана за 1 329 375 фунтов стерлингов, которые будут переданы в благотворительный фонд теннисиста, поддерживающий образовательные проекты на юге Африки и в Швейцарии.

В ходе прямого эфира были реализованы 20 лотов, связанных с его победами на турнирах «Большого шлема»: от ракетки, которой Роджер подрался на Уимблдоне-2007 с Рафаэлем Надалем, до покрытых грунтом кроссовок, в которых швейцарец выиграл «Ролан Гаррос» — 2009.

Онлайн-аукцион продолжится до 14 июля, на нём представлено 300 лотов, связанных с невероятной карьерой Федерера с начала 2000-х до 2021 года.