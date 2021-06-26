Даниил Медведев: будет что-то особенное, если выиграю первый титул на траве

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 3:6, 6:3, 6:2 на турнире категории ATP-250 на Мальорке, благодаря которой он впервые в карьере вышел в финал соревнований на траве.

«Это был непростой матч, он проходил в очень жарких условиях. Думаю, что в третьем сете мы оба устали физически. Но, по-моему, это был качественный матч. Было очень важно хорошо начинать сеты, чего мне не удалось сделать в первой партии. У меня было много возможностей сделать брейк, но он играл лучше. А вот во втором и третьем сетах сильнее играл уже я. Это был упорный бой, и я очень доволен вторым и особенно третьим сетом.

Знаю, что могу хорошо играть на траве. К сожалению, у нас не так много турниров, только один ATP-500 и один «Большого шлема». Это будет что-то особенное, если я выиграю первый титул на траве. У меня до сих пор нет одного на грунте, только один финал. Появление титулов на разных поверхностях очень здорово для карьеры, это повышает уверенность в себе», — приводит слова Медведева сайт АТР.