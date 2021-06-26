Даниил Медведев: мне нравится, что моя игра на траве не похожа ни на чью другую

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии финального матча на Мальорке дал интервью журналистам, в котором рассказал про особенности игры на траве и порассуждал о своих шансах на грядущем Уимблдоне.
«Мне нравится, что моя игра на траве в некотором смысле неортодоксальна. Можно сказать, что я предпочитаю быть одним из 100, а не как остальные 99.
На грунте, даже если я чувствую себя хорошо, мне нужно адаптировать свою игру, мне нужно адаптировать своё движение. На траве всё по-другому, я чувствую, что могу играть как бы автоматически.
Мне нужно время, чтобы привыкнуть к траве, но сейчас я чувствую себя счастливым, одержав несколько побед.
Уимблдон стал моим худшим «Шлемом» с точки зрения результатов. Я хочу бросить себе вызов и пройти далеко, но это очень сложное покрытие, где попадается немало сложных соперников, которые не дают много шансов, и где проходит много тай-брейков.
Если я буду играть в свой лучший теннис, то смогу пройти очень далеко. Чтобы создать опасность для самых сильных игроков, мне просто нужно обрести уверенность и плыть по течению", — цитирует Медведева Tennis Head.
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