Вудбридж — о Федерере: он может выиграть Уимблдон, но для этого должны сойтись звезды

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж поделился ожиданиями от выступления швейцарца Роджера Федерера на предстоящем Уимблдоне.

«Это единственное место, где Федерер не будет волноваться перед выступлением. Там царит настоящее спокойствие от того, как хорошо ты обычно выступаешь, когда приезжаешь туда. Есть комфорт от всего, что ты делаешь на Уимблдоне на протяжении многих лет. Я всегда чувствовал это, и я знаю, что он, очевидно, будет чувствовать то же самое, потому что этот турнир кажется ему родным.



У него остались некоторые шрамы с 2019-го, но если вспомнить тот год, он всё равно сыграл блестяще и должен был победить. Это позитивный момент, которым нужно себя подпитывать.



Он однозначно может выиграть Уимблдон. Но ему понадобится помощь. Может быть, кто-то уберет пару сеяных? Любой, кто может бросить вызов Роджеру, или любой из молодых парней с хорошей игрой — это угроза. Если они выйдут на корт и будут играть, как Маттео Берреттини в Лондоне, это будет очень опасно, потому что Роджер не сможет использовать свой набор навыков.



Он хорошо знает историю этого вида спорта. Кен Розуолл вышел в финал 1974 года в возрасте 39 лет. Мне кажется, сам Федерер знает, что это возможно. Конечно, сейчас другой день и век, но всё дело в менталитете.



Я думаю, если ему попадется правильный соперник в большом матче, он точно сможет выйти и выиграть чемпионат. Но для этого должны сойтись звезды», — приводит слова Вудбриджа Tennis Head.