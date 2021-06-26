Джокович – о возможности взять календарный «БШ»: у меня есть хороший задел для этого

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил свои шансы на завоевание календарного «Большого шлема».

«Я сделал хороший задел для этого, выиграв Australian Open и «Ролан Гаррос». Но, послушайте, до этого супердостижения ещё очень далеко. Конечно, я постараюсь его достичь. Сейчас мне предстоит выступить на Уимблдоне, и, я надеюсь, что снова смогу взять здесь трофей. Надеюсь, я смогу продолжить победную серию (Джокович брал титул на Уимблдоне 2 года подряд – в 2018 и 2019. – Прим. «Чемпионата»), я правда хорошо чувствую себя на траве. Думаю, за эти годы я сильно прибавил в игре на ней.

Каждый турнир «Большого шлема» для теннисиста подобен восхождению на Эверест. Он длится 2 недели, на нём играет 128 игроков в пятисетовом формате. На корте и за его пределами происходит столько всего, что давления не избежать. Но я знаю, как с ним справляться, поэтому пока я сосредоточен лишь на одном турнире, а там – посмотрим.

Я определённо буду бороться за титул на Уимблдоне, US Open и любом другом турнире, где сыграю. У меня всегда большие амбиции и высокие ожидания от себя, но я стараюсь жить настоящим. Я знаю, что если всё сделаю правильно, если приведу и тело, и душу в нужное состояние, то смогу победить кого угодно на любом покрытии», — приводит слова Джоковича сайт ATP.