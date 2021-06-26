Даниэль Эванс: Циципас — следующая большая звезда

26-я ракетка мира, британец Даниэль Эванс рассказал журналистам о том, кого считает главным претендентом на статус главной звезды в туре после ухода «Большой тройки», а также ответил на вопросы по поводу проблем в британском теннисе.

«Я несколько раз играл со Стефаносом Циципасом и, на мой взгляд, он ближе всего к тому, чтобы стать следующим парнем, который будет считаться главной звездой в мировом теннисе. Если бы он почаще выходил к сетке, то это был бы его конёк. Его форхенд и бэкхенд очень хороши.

У Алекса Зверева есть настрой, он чувствует себя уверенным, а это очень важно. Эти двое, на мой взгляд, немного опережают остальных.



В британском теннисе мы слишком усложняем игру. Этот вид спорта — не наука. Игрокам нужно отбивать много теннисных мячей и быть в невероятной физической форме. Мы не уделяем этому достаточного внимания. В туре игроки очень много работают, тренируются, бегают. Мне трудно понять, когда я слышу, что это не беговой вид спорта.



Этот подход должен измениться, если мы хотим больше достойных игроков в Великобритании. Кажется, мы уходим от тяжёлой теннисной работы, слишком много внимания уделяется не тому. Некоторые фитнес-тренеры не имеют достаточного теннисного опыта.



Просто посмотрите на количество травм у наших игроков. Если вы получаете травму, то это, как правило, результат вашего физического состояния», — приводит слова Эванса Tennis World USA.