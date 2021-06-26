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Дядя Надаля признался, что его удивило снятие Рафаэля с Уимблдона

Дядя Надаля признался, что его удивило снятие Рафаэля с Уимблдона
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Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль высказался о снятии племянника и бывшего подопечного с Уимблдона.

«Конечно, поражение на «Ролан Гаррос» всегда болезненно, особенно если ты брал там титул 13 раз. Но давайте будем честны, это не первый проигрыш Рафаэля. Он проигрывал и более сложные партии в финалах. Это нормально, что он пострадал. Но отказ Рафаэля от участия на Уимблдоне меня всё-таки удивил. Да, у него была пара небольших повреждений, но, я думаю, он всё-таки планировал сыграть в Лондоне», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.

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