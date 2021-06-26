Перенёсший четыре операции на колене Хуан-Мартин дель Потро потренировался без ортеза

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро опубликовал в «Инстаграме» видео, где он тренируется на корте без ортеза. В конце марта 2021 года дель Потро перенёс четвёртую операцию на колене, после чего проводил тренировки, только фиксируя колено ортезом.
Публикация доступна в «инстаграме» Хуан-Мартина дель Потро.
«Обидно и больно не достигать поставленных целей, но гораздо хуже вообще не пытаться. Вот почему я снова здесь», — написал дель Потро в своём «инстаграме».
Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Ранее аргентинец сообщил, что пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония).
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