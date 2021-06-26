Близкий друг Федерера: на Уимблдоне Роджер будет свежим. Он — величайший теннисист

Ив Аллегро, бывший швейцарский теннисист и близкий друг Роджера Федерера дал интервью журналистам, в котором оценил шансы «маэстро» на победу в Уимблдоне.

«Для меня он величайший. Он тот, кто изменил теннис. Именно он читал лекции. Именно он лучше всех за последние 50 лет продвигал свой вид спорта по всему миру. Он изменил теннис к лучшему. Не количество выигранных турниров „Большого шлема“ будет иметь значение при выборе величайшего, а вклад в развитие спорта.

Роджер на Уимблдоне чувствует себя как дома. Учитывая качество его подачи и игру, которую он показал на «Ролан Гаррос», он будет одним из фаворитов.



Встречи проходят в пяти сетах, и он знает, что ему придется обыграть двух игроков топ-5. Это будет очень сложно, но одно можно сказать наверняка — он будет ментально и физически свеж", — цитирует Аллегро Tennis World USA.