Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в финале турнира на Мальорке

Сегодня, 26 июня состоится финальный матч турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), где сыграет вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (1). Его соперником стал 60-я ракетка мира американец Сэм Куэрри. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после парного матча и начнётся не раньше 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в финале турнира ATP-250 на Мальорке
Ранее Медведев и Куэрри встречались лишь однажды, в первом круге травяного турнира в Истбурне (Великобритания). Тогда сильнее оказался россиянин, он победил американца со счётом 6:4, 7:5.
Отметим, что финал на Мальорке станет для Медведева первым в карьере на траве.
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