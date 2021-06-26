Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в финале турнира на Мальорке

Сегодня, 26 июня состоится финальный матч турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), где сыграет вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (1). Его соперником стал 60-я ракетка мира американец Сэм Куэрри. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после парного матча и начнётся не раньше 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в финале турнира ATP-250 на Мальорке

Ранее Медведев и Куэрри встречались лишь однажды, в первом круге травяного турнира в Истбурне (Великобритания). Тогда сильнее оказался россиянин, он победил американца со счётом 6:4, 7:5.

Отметим, что финал на Мальорке станет для Медведева первым в карьере на траве.