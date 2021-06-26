Тони Надаль – о шансах Федерера на Уимблдоне: от Роджера можно ожидать чего угодно

Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль высказался о шансах 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на Уимблдоне.
«Я видел, как он играл в Галле с Феликсом (Оже-Альяссимом. – Прим. «Чемпионата»), в третьем сете ему пришлось тяжело. Конечно, сейчас Федереру нелегко даётся серия из нескольких пятисетовых матчей. Уровень и игровые качества Роджера до сих пор позволяют ему победить любого, но я не знаю, сможет ли он играть матчи с высокой интенсивностью на протяжении двух недель. От Роджера можно ожидать чего угодно», — приводит слова Тони Надаля Marca.
На прошедшем травяном турнире ATP-500 в Галле (Германия) 39-летний Федерер во втором круге проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который консультировался с Тони Надалем. Счёт встречи – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу канадца.
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