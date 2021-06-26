Трэйси Остин — о Кори Гауфф: на этом Уимблдоне она снова произведёт фурор

Известная в прошлом американская теннисистка Трэйси Остин, победившая на US Open в одиночном разряде в 1979 и 1981 годах, а также на Уимблдоне в смешанном разряде в 1980-м, оценила шансы молодой американки Кори Гауфф на предстоящем Уимблдоне.

«Она пройдёт весь путь на Уимблдоне, на этот раз она снова произведёт фурор. Конечно, мы все помним её пару лет назад, когда она вышла из квалификации, обыграв в первом круге Винус Уильямс, это был невероятный матч. Но она не просто сделала это, она дошла до четвёртого круга.

Тем летом родилась кокомания! Она была на обложках всех таблоидов, у неё прекрасная личность, и британские фанаты влюбились в неё. Два года спустя её форхенд улучшился, её вторая подача улучшилась, она стала намного сильнее.



Сейчас она полна опыта, она выиграла титулы и вернётся в Лондон сеяной. У неё отличные шансы», — приводит слова Остин Tennis World USA.