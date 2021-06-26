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Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир АТР на траве

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир АТР на траве
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Медведев 10 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Куэрри подал 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Сэм Куэрри на Мальорке.

Для Медведева титул стал одиннадцатым в карьере, но десять предыдущих Даниил завоевал на харде. На траве он даже никогда ранее не выходил в финал. Для победителя Итогового турнира АТР 2020 года титул на Мальорке стал вторым в сезоне-2021 после победы в Марселе.

Мальорка. Финал
26 июня 2021, суббота. 17:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Сэм Куэрри
60
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
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