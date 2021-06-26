Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир АТР на траве

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Медведев 10 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Куэрри подал 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Сэм Куэрри на Мальорке.

Для Медведева титул стал одиннадцатым в карьере, но десять предыдущих Даниил завоевал на харде. На траве он даже никогда ранее не выходил в финал. Для победителя Итогового турнира АТР 2020 года титул на Мальорке стал вторым в сезоне-2021 после победы в Марселе.