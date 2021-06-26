Тарпищев — о первом титуле Медведева на траве: не давал Даня сомнений, что выиграет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире в Мальорке.

В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Для Даниила титул стал первым в карьере на травяном покрытии.

«Тяжело судить, какая трава была в Мальорке, но не давал сегодня Даня сомнений, что выиграет. Был лучше во всём, особенно на приёме второй подачи. По игре был хорош, у Куэрри ничего не было.

В восьмёрку фаворитов Уимблдона он входит. Здесь, на траве, всё зависит от нюансов. Вопрос укороченных будет решать очень многое, Даня хорошо использует плоский и резаный удар. Это может дать ему преимущество. Но шансы хорошие. Главное — хорошо сыграть со Штруффом в первом раунде, проявить себя во всеоружии. Вопрос психологии решит. Он же совсем недавно ему проиграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.