Тарпищев — о первом титуле Медведева на траве: не давал Даня сомнений, что выиграет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире в Мальорке.
В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Для Даниила титул стал первым в карьере на травяном покрытии.
«Тяжело судить, какая трава была в Мальорке, но не давал сегодня Даня сомнений, что выиграет. Был лучше во всём, особенно на приёме второй подачи. По игре был хорош, у Куэрри ничего не было.
В восьмёрку фаворитов Уимблдона он входит. Здесь, на траве, всё зависит от нюансов. Вопрос укороченных будет решать очень многое, Даня хорошо использует плоский и резаный удар. Это может дать ему преимущество. Но шансы хорошие. Главное — хорошо сыграть со Штруффом в первом раунде, проявить себя во всеоружии. Вопрос психологии решит. Он же совсем недавно ему проиграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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