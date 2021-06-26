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Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, завоевавшим титул АТР на траве

Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, завоевавшим титул АТР на траве
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал только третьим российским теннисистом, выигравшим хотя бы один титул на траве на турнирах АТР в одиночном разряде. Ранее Евгений Кафельников трижды побеждал на кортах Галле, а Дмитрий Турсунов выигрывал в Истбурне и в Хертогенбосхе.

Медведев завоевал титул на Мальорке. В финале Даниил обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2), успехи которого на этом покрытии куда весомее. Так, в случае успеха в финале с Медведевым Куэрри мог одержать юбилейную 75-ю победу на траве и догнать по этому показателю Марина Чилича. Из действующих теннисистов это был бы пятый результат. Больше успехов на траве у Роджера Федерера (188), Энди Маррея (108), Новака Джоковича (95) и Фелисьяно Лопеса (85).

Для Куэрри это был пятый финал на траве, однако титул завоевал он лишь один (в Лондоне в 2010 году).

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