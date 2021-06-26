Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, завоевавшим титул АТР на траве

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал только третьим российским теннисистом, выигравшим хотя бы один титул на траве на турнирах АТР в одиночном разряде. Ранее Евгений Кафельников трижды побеждал на кортах Галле, а Дмитрий Турсунов выигрывал в Истбурне и в Хертогенбосхе.
Медведев завоевал титул на Мальорке. В финале Даниил обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2), успехи которого на этом покрытии куда весомее. Так, в случае успеха в финале с Медведевым Куэрри мог одержать юбилейную 75-ю победу на траве и догнать по этому показателю Марина Чилича. Из действующих теннисистов это был бы пятый результат. Больше успехов на траве у Роджера Федерера (188), Энди Маррея (108), Новака Джоковича (95) и Фелисьяно Лопеса (85).
Для Куэрри это был пятый финал на траве, однако титул завоевал он лишь один (в Лондоне в 2010 году).
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