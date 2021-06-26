Де Минор выиграл турнир в Истбурне, одолев в финале Сонего
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Австралийский теннисист Алекс де Минор стал победителем турнира категории АТР-250 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче де Минор нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Де Минор один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. Сонего подал пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
Для 22-летнего де Минора это пятый титул в карьере и второй в сезоне-2021. За победу австралиец получит 250 очков и € 53 680 призовых. В 2019 году победу в Истбурне одержал американец Тейлор Фритц. В 2020 году турнир в Истбурне (как и все травяные) был отменён из-за пандемии коронавируса.
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