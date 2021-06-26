Первый титул Даниила Медведева на траве — в видеообзоре финала турнира на Мальорке

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии. В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2.
Сначала тон матчу задавал Куэрри, который уже в первом гейме выполнил четыре эйса. Но когда казалось, что всё идёт к тай-брейку, у американца резко пропала подача. В седьмом гейме при счёте 40:0 он допустил четыре двойные, а между третьей и четвёртой Медведев выполнил умопомрачительную по точности и потрясающую по красоте свечу в девятку корта. Американец лишь во второй раз за всю неделю отдал свою подачу и явно расстроился, а Даниил взял партию — 6:4.
Второй сет Медведев сразу начал с брейка. Куэрри совсем не помогала подача, на задней линии он явно проигрывал Даниилу, а выходы вперёд выглядели неподготовленными. Россиянин провёл прекрасный матч и заслуженно победил 6:4, 6:2.
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