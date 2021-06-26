Даниил Медведев: приехал на Мальорку выиграть несколько матчей, и мне это удалось

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал завоевание первого титула на траве. В финале турнира на Мальорке Медведев обыграл американца Сэма Куэрри.

«Мне всегда нравилось играть на траве. Четыре года назад сказал бы, что это моё любимое покрытие. Но после моих результатов на харде предпочитаю его, да и сейчас хард мне больше нравится.

Для меня было важно добиться успеха на траве, потому что не так много турниров на этом покрытии. Рад выиграть титул, но с нетерпением жду самого главного испытания на траве — Уимблдона.

В финале с Куэрри я всё контролировал, брал свои очки, а он допускал двойные ошибки в решающие моменты. Он чувствовал мой прессинг и понимал, что должен сделать больше, чем обычно. Теннис зачастую — это игра нервов. Очень доволен своим выступлением. Финал стал лучшим матчем турнира.

Всё замечательно, ведь я приехал сюда выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Замечательные ощущения, которые вселяют уверенность. Не Уимблдон? Титул есть титул. Доволен уровнем своей игры, провёл лучший матч на турнире. Всё отлично», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.