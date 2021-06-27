Подозреваемая в договорном матче Сизикова заразилась коронавирусом и пропустит Уимблдон

Российская теннисистка Яна Сизикова сдала положительный тест на коронавирус и не выступит на грядущем Уимблдоне. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».
«К сожалению, я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров – Уимблдоне. Перед вылетом я сдала положительный тест на коронавирус. Надеюсь, скоро поправлюсь», — написала Сизикова в «сториз».
4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже (Франция) по подозрению в договорном матче на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции. На следующий день после задержания 26-летняя россиянка была выпущена из-под стражи, следствие продолжается. По словам адвоката Сизиковой, теннисистка отрицает все обвинения и намерена подать жалобу на клевету.
Розыгрыш Уимблдона пройдёт с 28 июня по 11 июля.
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