«Подраскачался к Уимблдону». Карен Хачанов показал изменения перед турниром

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» снимок с тренировки на Уимблдоне, который пройдёт с 28 июня по 11 июля.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Подраскачался к Уимблдону», — оценил своё состояние Карен перед стартом на турнире.
На Уимблдоне-2021 Хачанов посеян по 25-м номером. В первом круге турнира россиянин сыграет с квалифаером Маккензи Макдональдом из США. В случае победы в следующем раунде он сразится либо с Егором Герасимовым из Беларуси, либо с Джеем Кларком из Великобритании.
В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В основной сетке Уимблдона-2021 также сыграют – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Аслан Карацев (21).
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