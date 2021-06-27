«Подраскачался к Уимблдону». Карен Хачанов показал изменения перед турниром

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» снимок с тренировки на Уимблдоне, который пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Подраскачался к Уимблдону», — оценил своё состояние Карен перед стартом на турнире.

На Уимблдоне-2021 Хачанов посеян по 25-м номером. В первом круге турнира россиянин сыграет с квалифаером Маккензи Макдональдом из США. В случае победы в следующем раунде он сразится либо с Егором Герасимовым из Беларуси, либо с Джеем Кларком из Великобритании.

В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В основной сетке Уимблдона-2021 также сыграют – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Аслан Карацев (21).