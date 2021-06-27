Новак Джокович высказался по поводу споров о величайшем игроке в истории тенниса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об обострившихся после его 19-й победы на турнире «Большого шлема» («Ролан Гаррос-2021») спорах о том, кто является величайшим теннисистом в истории.

«Я понимаю, люди любят спорить о том, кто является величайшим, у кого будет больше титулов и так далее. За пределами корта происходит много чего.

Но как только я на корте, я замыкаюсь и стараюсь исключить все отвлекающие факторы. За годы работы мне удалось наладить этот механизм, всё работает. У каждого свои способы сосредоточиться, направить энергию на самое важное – на реальность. У меня тоже собственные методы, до сих пор они работали. Так что я постараюсь продолжать в том же духе. Здесь, на Уимблдоне, особенно важно на заглядывать вперёд», — приводит слова Джоковича сайт ATP.