Ник Кирьос – об Уимблдоне: уверен, никто здесь не хотел бы сыграть со мной в первом раунде

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил свои шансы на Уимблдоне. В последний раз австралиец провёл официальный матч на траве в июле 2019 года.

«Я знаю, что мне будет непросто сразу включиться в игру на таком уровне, поэтому я не буду ожидать от себя лучшей игры, например, той, которую я показывал пару лет назад на Уимблдоне. Так что я не возлагаю слишком больших ожиданий и не давлю на себя, хотя, в целом, я чувствую себя хорошо. Я довольно часто тренируюсь на траве, стараюсь проводить по 2 тренировки в день, потому что прошло почти 2 года с тех пор, как я играл на траве. На самом деле, забавно вернуться и погрузиться в мир тенниса. Я собираюсь купить себе немного клубники.

При всём при этом я уверен, что никто здесь не хотел бы сыграть со мной в первом раунде. Я абсолютно уверен в себе, готовясь к первому матчу. Я не говорю, что являюсь фаворитом, но я знаю, что такое игра на траве, я выигрывал на ней много матчей. Будет весело! Я – андердог, и сейчас мне остаётся только готовиться, чтобы выйти на корт и получить удовольствие. Это же Уимблдон», — приводит слова Кирьоса сайт ATP.