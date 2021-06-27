Опелка: «пузыри» – это показуха на 100%, они не снижают вероятность заразиться COVID-19

Американский теннисист Райлли Опелка критически высказался о мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые предпринимает ATP.

«Пузыри» – это показуха на 100%. Все так считают. Обсуждать это очень трудно, потому что зачастую слова вырывают из контекста, а журналисты любят выставить американцев в дурном свете. Но, нельзя отрицать, что пузыри – это лишь видимость.

Водители, которые нас сопровождают, каждый день возвращаются домой. Персонал отелей – тоже. Иногда мы жили в гостиницах с другими постояльцами, которые приехали неизвестно откуда. И при этом нам нельзя было выходить. Если мы покидаем отель, штраф – $ 7 тыс. Это просто невыносимые условия.

Сейчас много говорят о психическом здоровье, и пузыри нужно упомянуть в этом контексте. Это огромная проблема. Они не снижают вероятность заразиться коронавирусом. Иначе я бы не жаловался», — цитирует Опелку Daily Mail.