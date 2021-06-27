Медведев: для моих ударов, для моей подачи, даже для приёма, трава мне очень подходит

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии Уимблдона дал интервью журналистам, в котором прокомментировал свою адаптацию к травяному покрытию, а также вспомнил свою первую победу на турнирах «Большого шлема».

«Я хорошо чувствую себя на траве. На ней можно лежать, можно прыгать за мячом, можно сидеть. Тебе больше не нужен стул. На самом деле, нахождение на траве очень расслабляет, особенно когда хорошая погода, светит солнце.



Конечно, она очень хорошо подходит для моей игры. Для моих ударов, для моей подачи, даже для приёма. Что нелегко на траве, так это то, что нужно много адаптироваться к ней, но это то, что мне удалось сделать.

Победа над Стэном в 2017-м на Уимблдоне была очень важна, потому что на тот момент это была моя самая большая победа в карьере. Возможно, так продолжалось ещё год или даже два года после этого. Это была моя первая победа на турнире «Большого шлема». Просто вспоминаю тот матч, это было потрясающе. Не было никакого коронавируса. Был полный стадион. Надеюсь, я переживу ещё подобные эмоции на Уимблдоне.



Для меня опыт играет большую роль. Даже матч после того, как я проиграл Рубену Бемельмансу с истерикой. Все эти мелкие детали — это опыт. Без этих вещей я бы не смог пройти дальше на мэйджорах, быть в своих финалах и выигрывать титулы», — цитирует Медведева официальный сайт Уимблдона.