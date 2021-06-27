Роджер Федерер: я приехал на Уимблдон, чувствуя себя психологически сильным

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, в каком состоянии он подходит к Уимблдону, который стартует 28 июня.
«Мне было непросто после поражения в Галле Феликсу Оже-Альяссиму. У меня был психологический момент… когда всё пошло под откос. Это напомнило мне времена юниоров в начале моей карьеры, когда внезапно ты просто перестаёшь видеть позитив. Я не знаю, что это было, если честно.
Сейчас я нахожусь здесь, на Уимблдоне, и у меня есть шанс. Я знаю, что если войду в ритм, выйду во вторую неделю, а это цель номер один сейчас, то буду становиться всё сильнее и сильнее с каждым матчем. Я верю, что это вполне возможно. Я приехал сюда, чувствуя себя психологически сильным.
Если я сыграю здесь очень хорошо или очень плохо, это повлияет на то, как всё будет выглядеть летом. Я бы хотел поехать на Олимпиаду и сыграть как можно больше турниров», — приводит слова Федерера официальный сайт Уимблдона.
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